Maailma kalleimat uue auto lõhna saab nüüdsest nuusutada Pagani Zonda HP Barchetta salongis. Vähemalt kolm inimest saavad oma uues Paganis 15 miljonit eurot maksvat aroomi ninna tõmmata. Troonilt tõugati seni kõige kalleima uue auto tiitlit hoidnud Rolls-Royce Sweptail, mis maksis „vaid“ 11 miljonit eurot.

Maxim vahendab Top Gear’ist uue Pagani kohta järgnevat:

Mullu esmakordselt avalikkuse ette jõudnud Zonda HP Barchettal on 6-liitrine kahe turboga V12 mootor, mis annab välja 789 brutohobujõudu ehk sama palju kui Huayra BC. Mootori juurde kuuluvad kuuekiiruseline manuaalkäigukast, mehaaniliselt lukustuv differ ja tagasillavedu.

Autol on ka võimsad ja hiigelsuured pidurid – kuue kolviga ventileeritud 38-sentimeetrise kettaga hoo mahavõtjad ees ja nelja kolviga taga. Suured pidurikettad nõuavad ka suuri velgi: ees 20-tolliseid ja taga 21-tollised karastatud alumiiniumist rattad, mis on vasakul ja paremal erinevat värvi. Pagani jaoks on sellised detailid tähtsad.