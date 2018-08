15. juulil 1942 pakkusid kuus ameeriklaste P-38 Lightning propellerhävituslennukit ja kaks B-17 Flying Fortress pommitajat Briti saartel liitlastele õhutuge. Ootamatult tormi sattunud õhulaevastik pidi aga sooritama hädamaandumise Gröönimaa jääliustikel, kirjutab Popularmechanics. Ehkki kõik meeskonnad üheksa päeva hiljem päästeti, jäid sõjalennukid sinnapaika ja kattusid pikkamisi jääga. Õhulaevastikku hakati kutsuma Kadunus Eskadrilliks ning ajapikku tekkis lennukitele 76-91 meetrit paks jääkiht. Pool sajandit hiljem, aastal 1992 saadi üks P-38 jääst kätte ja restaureeriti algsesse seisukorda – kuulus Glacier Girl. Mittetulundusühingu Arctic Hot Point Solutions eestvõttel on aga nüüd leitud veel üks kadunud eskadroni P-38. 2011. aastal kammiti jääd radariga ja saadi õrnu vihjeid selle all olevatele suurematele objektidele. Tänavu naasis otsimismeeskond Gröönimaale droonidele paigutatud maapinda läbistavate radarite ehk GPRidega, et kadunud Teise maailmasõja aegseid sõjalinnukesi efektiivsemalt otsida.

GPR näitaski üht arvatavat P-38 lennukit. Otsijad puurisid leiukohas kuuma surveveega jäässe tunneli, püüdmaks selgitada, kas leitud on tõepoolest lennuk, mitte aga „suur kivitükk või karvane mammut“, nagu tiimi liikmed märkisid. Kui pinna alt proov kätte saadi, leidsid otsijad meeldiva üllatusena, et see on kaetud vana hüdraulikavedelikuga – kindel märk, et leitud objekt ongi üks kadunud sõjalennukitest.

Tänaseks on õhulaev täpsemalt identifitseeritud: see on lennuk hüüdnimega Echo ehk Kaja, mida tol 1942. aasta saatuslikul päeval piloteeris Robert Wilson. Uuringurühm, mida toetavad Gröönimaa, USA ja Ühendkuningriigi valitsused, kavatseb järgmisel suvel naasta ja alustada P-38 väljakaevamisi. See töö on kavas teha samamoodi nagu Glacier Girli puhul. Esmalt kasutatakse suuri kuumutusplaate, et sulatada lennukini tunnel. Seejärel saadetakse alla töölised, kes kuumaveevoolikutega sulatavad lennuki ümber tunneli. Siis võetakse lennuk koost lahti ja saadetakse tükkhaaval üles.