Psühhiaater Elisabeth Kübler-Ross lõi ühe tuntuima teooria leina kohta. Tema kinnitusel läbivad nii surejad kui ka äsjasurnute lähedased viis leinafaasi: šokk ja eitamine, viha, kauplemine, depressioon ja leppimine. Aga kas teadsite, et see leinateooria kehtib ka siis, kui lennufirma on kuhugi ära kaotanud sinu kohvri?

Luggagehero.com on kogunud USA pagasikaotamise statistikat ja prognoosib muuhulgas, et tänavusel aktiivsema reisimise hooajal läheb Ameerikamaal lennu käigus kaduma, saadetakse valesse kohta või kahjustatakse 500 000 kohvrit. Siiski on kaebuste arv viimase kuue aastaga 27% võrra vähenenud. Keskmiselt jääb oma pagasist ilma või saab selle tagasi räsitud kujul kaks kuni kolm õhureisijat tuhandest.

Luggagehero toob huumoriga pooleks välja, et kui lennureisija kohver on kaduma läinud, siis elab kadunukese vaene omanik läbi klassikalised leinafaasid. See käib nii: