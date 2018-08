Jälgimisdroone nimetatakse Tuvideks, aga need pole rahutuvid, kirjutab Cnet.

Viimaste aastate jooksul on enam kui 30 Hiina sõjaväe- ja valitsusagentuuri teadaolevalt kasutanud linnuks maskeeritud droone. Kasutanud selleks, et jälgida Hiina kodanikke vähemalt viies provintsis, kirjutas South China Morning Post Sunday.

Programmi koodnimi on „Tuvi“ ja seda juhib Xi’anis asuva Northwesterni polütehnikumi professor Song Bifeng. Varem töötas see teadlane hävituslennukite väljatöötamise juures.

Linnusarnased droonid jäljendavad pärislindude tiibade lehvitamist – muidugi elektrimootorite abil. Droonidel on kõrge eraldusvõimega kaamera, GPS-antenn, lennukontrollisüsteem ja andmeühendus satelliitidega.

Esialgu kasutatakse neid droone väheses ulatuses, tunnistas Post’ile Songi meeskonna liige Yang Wenqing. Siiski usuvad teadlased tema sõnul, et tehnoloogial on potentsiaali jõuda tulevikus laiemasse kasutusse, kuna sel on „unikaalseid võimalusi, mis vastavad nõudlusele nii militaar- kui tsiviilsektoris“.