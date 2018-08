Hea nipp on kohtingul alustada naise ameti kohta küsimisest. „Inimestele meeldib teada, et nende tööd ja ambitsioone võetakse tõsiselt,“ sõnas psühhiaater Carole Lieberman.

MH küsis 20 naiselt: milline on parim küsimus, mida sinult on kohtingul küsitud? Või milline võiks olla parim küsimus, mille mees võiks sulle esitada? ÕL Mehele vahendab lühendatult parimaid kommentaare.

„Minult küsiti, mis oleks minu „Ajujahi“ (originaalis ABC ettevõtlussaade „Shark Tank – toim) idee. See oli tore küsimus, sest oli ootamatu. Lõbus viis saada pilguheit sellele, kuidas kellegi mõte töötab ja millest talle mõelda meeldib. See avab vestluse, mitte ei lõpeta seda.“

„Minu poiss-sõber küsis mu ambitsioonide kohta. Sellest sündis põhjalik vestlus teemal, mida me mõlemad tahame, mitte ainult suhetest, vaid üldse elult.“

„Kõige meeldejäävam küsimus oli see, kui poiss-sõber küsis, milliseid veidraid Tinderi külgelöömisfraase inimesed on minu peal kasutanud, hakkasime neid siis jagama. See aitas jääd murda ja ma sain aru, kui lõbus ta on. Ja kui ta siis mu sugulaste kohta küsima hakkas, siis sain aru, et ta pole ainult ühe kohtingu peal väljas.“

„Ta küsis, et kus ma näen end viie ja kümne aasta pärast ja millised eesmärgid mul mõttes on. Tahtis kindlustada, et tema lisandub mu elusse ja selles pole takistusi.“

Reisijutt viib edasi

„Minu lemmikküsimus esimesel kohtingul on see, et kus mulle reisida meeldib. See avab vestluse nii paljudest seotud asjadest nagu kultuur ja köök.“

„See võib kõlada veidi tobedalt, aga mulle meeldib, kui küsitakse minu nime kohta. Mitte stiilis „oh, su nimi kõlab eksootiliselt“, aga tõsiselt uurides mu nime tähenduse, päritolu ja selle tähtsuse kohta mu perekonnale. Võib-olla on seda esimese kohtingu kohta veidi palju, aga minu jaoks on sel tähtsus ja näitab, et keegi on tõesti huvitatud – ja uudishimulik – sellest, kes ma olen.“

Ananassiga või ilma?

„Ma küsin inimestelt, kas neile meeldib ananass pitsa peal (olen ise selle võimas pooldaja).“

„Mulle väga meeldis, kui üks kutt küsis, mis oli viimane kontsert, kus ma käisin. See on palju etem kui „mis sorti muusika sulle meeldib?““

(PantherMedia/Scanpix)

„Mulle meeldiks, kui kutt küsiks minult, mis on mu kõigi aegade lemmikraamat. Kui mees loeb – olgu siis ajalookirjandust või ulmet –, siis näitab see, et talle meeldib pidevalt õppida ja oma teadmisi laiendada. See on seksikas.“

„Milline on olnud sinu kõige halvem töökoht? See on hea, sest sa ei räägi nii oma praegusest tööst.“

„Milline oli esimene plaat, mille sa ostsid? Väga paljud inimesed küsivad, mis sorti muusikat sa kuulad ja sellele võib olla päris raske vastata.“

„„Mis on kõige veidram asi, mis sinuga viimasel ajal juhtunud?“ Ei midagi pöörast, aga see langetas minu tõkked ja ma pidin sellele mõtlema, mis on ju alati hea.“

„Ükskord küsiti minult, et miks ma end introverdiks pean. Mulle meeldis see küsimus, sest see näitas, et ta tõesti kuulas mind ja püüdis minust kui isiksusest aru saada.“

Basseinitäis mida?

„„Kui saaksid hüpata ükskõik millega täidetud basseini, siis mis see oleks?“ Kui kutt küsiks sellise eriti lambika küsimuse, siis saaks ta minult kindlasti punkti.“

„„Kui sa oleksid raamat, siis milline oleks sinu sisukokkuvõte?“ See oli loominguline viis küsida minult enda kohta.“