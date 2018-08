Gambrinus ei leidnud paraku rukki-saison’ist väga palju ei saison’i ega rukist.

Rye of Sun (Tanker / Hedonis, Eesti/Belgia), pdl 0,375 l, alc 7,0% vol.

Tootjainfo: „Collaboration with Hedonis Ambachtsbier. Mixed fermentation rye saison brewed with rye, wheat, oats and chamomile. Dry, tart, citrusy, bready and spicy.“