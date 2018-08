Esmalt meenutagem: maailmas on juba olemas solgiveeõlu, uriiniõlu ja pipragaasiõlu. „See õlu sisaldab naiselikkuse kvintessentsi,“ reklaamivad tootjad aga maailma esimest õlut, mis pruulitud naise tupest eraldatud lactobacillust kasutades. „Maailma esimene tupeõlu jõudis turule, nii et ka nohikud saavad lõpuks t***i maitse suhu,“ irvitas BroBible. The Order of Yoni on Poola mustlaspruulide tupeõlu, millest esmakordselt oli kuulda juba mitut aastat tagasi. Arendustöö on aga mõnevõrra toppama jäänud, toote koduleht puudulikuvõitu ja näiteks Instagram avastati alles mullu sügisel.

Aga paistab, et fantaasiarikkad õllepruulid on Paulina ja Monika tupebakteritest pruulitud Bottled Lust’ile ja Bottled Passion’ile siiski lõpuks aktiivsemat promo tegema asunud. Modellid-bakteridoonorid on kuumad, õlu 8% kange ja maksab umbes kuue euro ringis. Bakterid võetakse neilt günekoloogilise läbivaatuse käigus ja saadetakse siis enne pruulikotta jõudmist laborisse muudest kehavedelikest isoleerimiseks.