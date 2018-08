„Kas võiks olla vastuvõetav kanda suvel tööl rannaplätusid?“ küsiti GQ stiilidirektorilt Teo’lt. „Pean silmas seda, et need näevad ägedad välja ja on lihtsalt ülimugavad. Mina kannan neid ilmselt nagunii, aga oleks huvitav kuulda spetsialisti arvamust.“

„Plätud on kingade maailmas sama, mis mullet soengute maailmas,“ vastas stiilispets. „Kui kavatsed minna välja sellise välimuse peale, siis on võtmesõnaks ettevalmistus, kõige olulisem kontekst ja kui valid vale stiili, siis näed lõppeks välja nagu viiekümnendates Kesk-Euroopa rammumees.“

Teo sõnutsi tuleb seda kõike oma kontoririietust planeerides arvesse võtta. Enda sõnul ei soovitaks ta sisuliselt kellelgi kanda töökeskkonnas mingit sorti varbaid paljastavaid jalatseid. Aga kuna nõu küsinu näib siiski olevat otsustanud seda teha, siis soovitaks Teo tal jälgida kolme reeglit – nii on vähemalt mingi šanss, et päris puusse plätukandja ei lähe.