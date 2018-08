Tunnel, kaks sõidurada ühes suunas, eespool toimub avarii ja mõlemad sõiduread blokeeritakse. Silmapilkselt tekib tunnelis ummik – ükski auto ei pääse edasi ega tagasi.

Kui selline olukord tekib Eestis, siis võib mõnevõrra liialdades eeldada autojuhtidelt mõnd järgnevatest käitumisviisidest: 1. juhid jäävad olukorra lahenemist oodates stoiliselt oma autodesse istuma, 2. juhid istuvad autodes ja lasevad närviliselt signaali, 3. juhid istuvad autodes, näpivad nutitelefoni ning teesklevad, et on üksi maailmas ja tegu on planeeritud pausiga oluliste telefoniga seotud tegemiste tarbeks.

Allolevalt videolt näeme sellist olukorda Lõuna-Koreas. Inimesed tulevad autodest välja ning suunavad ja abistavad üksteist, et kõik ummikusse takerdunud sõidukid üsna kiiresti tunneliseinte äärtesse manööverdada. Nii tekib keskele piisavalt ruumi, et autoabi sõidukid ligi pääseksid ja avariikoha lagedaks saaksid teha.