Mootori töötamiseks on vaja kütust, sädet ja õhku. Määrdunud ja ummistunud õhufilter takistab sae mootoril korralikult töötamast ning vähendab töö efektiivsust. Jälgi, et nii talvisel kui suvisel hooajal kasutad selleks ettenähtud õhufiltreid.

Mootorsae hoolduse juures on kõige olulisem sae korralik puhastamine. Sae kahetaktiline mootor on õhkjahutusega. Veendu, et kõik jahutusribid starteri korpusel ja silindril on puhtad ning ei ole saepurust ummistunud. Ummistunud jahutusribid viivad mootori väga kiiresti ülekuumenemiseni, mille tagajärjel jookseb mootor kokku.

Kvaliteetset mootorsaagi tuleb korraliselt hooldada. Et see ikka kaua töökindlana kestaks.

Karburaator tuleb hoida võimalikult puhas, et saepuru ja mustus ei satuks karburaatorisse.

Mootor vajab töötamiseks sädet. Vaata üle sae süüteküünal. Õiget kütuse ja õhu segu vahekorda näitab ilusat kohvipruuni värvi elektrood.

Mootorsaag töötab pööretel kuni 13800 p/min. See tekitab väga tugevat vibratsiooni, millega peavad toime tulema mitmed sae konstruktsioonis olevad puksid. Kontrolli, et need ei oleks mõranenud või katki. Deformeerunud puksidega tekib käepidemesse tugev vibratsioon, mis takistab sae normaalselt tööd.

Õngitse filtrid kütuse- ja ketiõlipaagist konksuga välja ning hinda filtri värvust. Määrdunud filtri tunned ära hallikas-mustja värvuse järgi.

Saeketi õlitus toimub juhtplaadi kanalite kaudu. Puhasta plaadi õlitusavad, et kett ei jääks kuivaks. Seda saad hõlpsasti teha traadijupi abil. Juhtplaadi juures jälgi, et keti soon oleks ühtlase kõrgusega.

Selle kontrollimiseks aseta plaat siledale pinnale - kui see kukub külili, siis käia soone seinad siledaks või osta võimalusel uus latt. Ühtlase kulumise tagamiseks pööra juhtplaati regulaarselt ümber. Puhasta ka juhtplaadi soon väikese kruvikeerajaga.