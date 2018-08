Miks tundub nii, et dieeti alustades on umbes nädal aega suhteliselt lihtne kaalus alla võtta, aga pärast seda läheb justkui järjest raskemaks? Asi pole vaid su kujutlusvõimes, märgib Business Insideri videot analüüsinud Mentalfloss (serveerides loo kõrvale rasvase pitsa reklaami!). Mis siis meie aju ja kehaga toimuma hakkab, kui üritame tervislikumalt toituda ja mõned kilod alla võtta?

Kui alustada dieeti, siis umbes nädala jooksul kaotab keha kaalu peamiselt vee arvelt. Pärast seda kohaneb ainevahetus muudatustega ja enam niipalju kaloreid ei põleta. Ühtlasi hakkab rasva põledes märku andma näljatunne. Põhjuseks on hormoon nimega leptiin, mille ülesanne on anda ajule teada, et kõht on täis. Kaalu kaotades aga eritub leptiini vähem. Kui ülekaaluline inimene on kaotanud 10% oma kehakaalust, siis alaneb märkimisväärselt leptiini tase ja nii aktiveeruvad ajus piirkonnad, mis on seotud söögiisuga.

Ja nii ei teki mitte ainult soov rohkem süüa. Kuna keha tahab leptiini tagasi normaalsele tasemele tõsta, siis hakkab see ihaldama rasvasemaid ja kaloririkkamaid toite. Kui aga sellest hambaid risti hoides üle olla, siis märkab dieedipidaja peatselt muudatusi. Alaneb vererõhk, aju hakkab senisest paremini tööle ja iga kaotatud kiloga väheneb põlveliigestele rakenduv surve nelja kilo jagu.

Mis kogu selle rasvaga siis juhtub? Ühe uuringu kohaselt hingatakse igast 4,5 kaotatud kilost 3,8 süsihappegaasina välja. Ülejäänud 700 grammi muudetakse veeks ja eemaldatakse kehast uriini, rooja, higi ja teiste kehaeritiste kaudu. Ehk teisisõnu: rasva „põletamise“ asemel seda hoopiski eritatakse.