Harva juhtub kui ma proovisõidult tulles ei oska auto kohta suurt midagi öelda. Insignia GSi-ga aga nii just läks. Tulin Prantsusmaalt ja ... jätsin loo kirjutamata. GSi-l pole midagi viga: see on elegantne, sõidetav ja mugav. Aga rõhutada tulevasele ostjale, et tähtsaim selle auto juures on elustiil, tundus mulle natuke liiga kommerts.

Jah, tõsi, auto on – tahame seda siis tunnistada või mitte – emotsionaalne ost. Alateadlikult teeme me sõidukit ostes valikuid, mis räägivad meie olemusest. Kui mitte muu, siis vähemalt värv peab olema õige.

Opel Insignia GSi rõhubki (mees)ostja emotsioonile. Suurem osa auto mugavusvarustusest on saadaval ka ilma GSi-ta Insigniale, väike veermiku- ja vedrustuse tuuning ning kobrakujulised sportistmed ei tee sellest aga seda GSi-d, mida mäletame ajaloost. Ent GSi on elustiiliauto. Põhiliselt meestele. Ahah.

Halb tunne loo võlgujäämisest hakkas lahtuma kui Saaremaal „maaka” ehk Insignia Country Toureriga uusi kohti avastasime ning autot igapidi proovile panime. Ehkki mitte üleliia maastikusuutlik, on see ruumikas ja ürgmugav sõiduk üsna täpselt see, mida „elustiiliautoks” nimetada võiks.

Parafraseerides klassikuid: „Elustiil on kasutaja kätes”. Eesti oludes on Insignia Country Tourer kahtlemata kordi rohkem eluline kui stiiliikooniks pürgiv GSi. Kusagil Monaco või Šveitsi teedel aga vaadataks mind ilmselt kui opakat, kui ma CT-ga väga stiilsel ilmel ringi kruiisiksin, öeldes, et just see on õige elamise ja olemise auto.

Opel Insignia GSi – vürtsikas kaste üksi ei toida

Opel Insignia uus mudelipõlvkond vaimustas möödunud sügisel Eesti ajakirjanikke sedavõrd, et auto pälvis aasta auto 2018 tiitli. Olin hindajatest ainus, kes selle kuue finalisti seas viimasele kohale jättis. Ei andnud ma halastuspunkte selle eest, et Insignia on luigelaul ajastule, mida valitses GM: elu on pidevas muutumises!

Võrdluses konkurentidega (nagunii võrreldakse ju võrreldamatuid!) häiris mind kõige enam jätkuv mahajäämus infolustis ning arusaamatu vedrustus, mis on timmitud ilmselt siidsileda asfalti jaoks. Natukegi kühmulisemal teel on kõik ebatasasused tunda – olenemata, kas auto on GSi, Sport- või Country Tourer, see loksutab!

Lisaks tõmbas punkte maha päriselu kogemus: nädalase Läti-ringreisi ajal lõid umbes 5000 km läbi sõitnud Insignial välja naginad ja krobinad, mida nii uuel autol kindlasti olla ei tohiks. Ja ennetades õelutsejaid: ma ei tapa demoautosid, vaid suhtun neisse lugupidamisega.

GSi-ga tutvuma läksin siiski avaralt meelestatuna: ajalugu ahvatleb paadunud autoajakirjanikku alati rohkem kui lihtsalt „siin teile uus auto”. Kaua enne Opeli võrratuid OPC-mudeleid võrgutasid sõiduhulle Kadett GSi ja Manta GSi.

Kohapeal aga tekkis väike segadus: mida meile siis õigupoolest tutvustatakse, kas Insignia täiesti eraldiseisvat sportversiooni või erilisemat, veidi sportlikumat varustustaset? On see siis sport nagu päris sport või lihtsalt ... stiilipakett (meestele!)!? GSi on valikus nii sedaani kui universaalina ning esitlusel käis paaril korral ka läbi, et „päris asi” alles tuleb.