Võtame ümardatult liitrise töömahuga mootori, mis kõigi eelduste kohaselt on ökonoomne ehk kütusesäästlik. Et sel oleks ka jõudu autot edasi vedada, lisame turbo. Kõlab, nagu oleks tulemuseks säästlik, aga sealjuures võimas auto? Paraku pole nii: tuleb välja, et turbomootor saab olla kas ökonoomne või võimas, aga mitte mõlemat korraga. Kui oled pidanud väikese turbolaadimisega mootoriga autot, siis oled ehk märganud erinevusi väljareklaamitud kütusekulunumbrites ja reaalses kütusekulus. Popularmechanicsi autor märgib, et pidas ise Ford Fiesta STI-d, aga ei saanud konservatiivse sõidustiili kiuste kunagi kätte nii väikest kütusekulu kui lubatud. Tuleb välja, et sellel on omad põhjused. Jason Fenske YouTube’i populaarteaduslikult inseneeriakanalilt pani kokku video, milles näidatakse ja räägitakse, miks väikesed turbomootorid ei saavuta just alati ilusaid kütusekulunumbreid.

Põhjuseks on mootori kaitsmine detoneerimise eest. Vabalthingava mootoriga võrreldes on turbomootori põlemiskambris märgatavalt kõrgem surve. Kui surve on piisavalt kõrge, siis võib kütuse ja õhu segu ise ilma süüteküünla abita plahvatada ning tekitada detoneerimist, mis lõpuks mootori hävitab.

Turbolaadimisega autod on programmeeritud ennetama detoneerimist sellega, et silindrisse sisestatakse rohkem kütust – see alandab põlemiskambris olevat temperatuuri. Nii on mootor võimsam, aga kasutab siiski rohkem kütust ja see viib ökonoomsusnumbrid alla.