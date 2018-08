Arvad, et naised naudivad kõige rohkem mingit sellist joogastiilis ühet, kus mõlemad partnerid seisavad pea peal ja neil on üks jalg kaela taga? Eksid. AskMen küsitles täiskasvanute meelelahutustööstuses töötavaid naisi ja seksieksperte ning selgus, et hoopiski vana hea misjonäripoos meeldib naistele enamasti kõige rohkem. Ehk: ära raiska energiat ja aega mingite pööraste asendite katsetamisele, vaid kasuta ajatuid klassikuid ehk alltoodud seitset poosi, mida naised kõige rohkem armastavad ja naudivad.

1. Misjonäripoos

Üks popimaid asendeid põhjusega: see toob tulemusi! Intiimne ja lähedane asend, seksijad saavad teineteisele otsa vaadata ja naise kliitor saab stimulatsiooni. Naised räägivad ka seda, et nii on nende keha orgasmiks tarvilikus lõdvestunud asendis ja lisaks on neil võimalik kontrollida oma vaagna asendit ja sättida see just õige nurga alla suure O-ni jõudmiseks.