„Miks on standardsed golfipallid valged, mitte mõnd erksamat värvi, mida oleks kergem märgata?“ küsiti Redditi foorumis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“. „Kindlasti on selleks mingi põhjus, näiteks, et sel on midagi pistmist nende lohukestega pallil? Lihtsalt tundub, et valget värvi palle on golfimängude ajal võimatu näha. Muidugi on nii palli maapinnal kergem märgata, aga mulle tundub, et on ju oluline ka näha seda läbi õhu lendamas, eeskätt turvalisuse pärast.“

„Esiteks, see on traditsioon,“ kõlas üks vastustest. „Golfipalle hakati masstootma valgevärvilisena, sest need kaeti lateksiga ja nii see lõpuks jäigi.“

Vastaja märkis veel, et kui lendav golfipall satub mõnele inimesele liiga lähedale, siis hoiatatakse teda hüüatusega – sest ükskõik mis värvi pall ka ei oleks, on seda õhus sisuliselt võimatu märgata. Ja soovitas edasi mõelda: valget palli ehk tõesti heleda taeva taustal ei näe, kuid kuidas võiksime märgata kollast palli võililleväljal või punast palli pimeneval videvikuajal. On ju olulisim näha palli just maapinnal.

Lisaks selgub vastustest, et fluorestseeruvat värvi palle on müügil küll ja päris paljud inimesed eelistavadki mängida just näiteks sidrunkollastega. Pealegi pole mitte kõigi golfiväljakute katteks haljendav muru, vaid mängitakse ka näiteks valgel liival – ja golfihaigemad kodanikud isegi talvel valgel lumel.

Aga profigolfis ei ole traditsioonid nii kerged kaduma ja pall jääb ilmselt pikaks ajaks kui mitte igavesti valgeks.