Kõiki mehi pole õnnistatud üliheade geenide, treenimiseks vajaliku järjepidevuse ja vastupandamatu isuga lehtsalati järgi. Mõnikord on tulemuseks see, et mehele kasvavad kaalu kogunedes rinnad. Tissid. Sellised, mille naine pakiks vähemalt A- kui mitte B-suuruses rinnahoidjatesse. Mehetisse võivad tekitada ka selline meditsiiniline seisund nagu günekomastia ja muuhulgas ka erinevad kasvajad. Men’s Health palus stilistilt abi küsimuses, kuidas saaks mees õige riietuse abil oma rindu (ja tegelikult ka üleüldist paksust) mõnevõrra mahendada ja oma ihuhädas siiski normaalne välja näha. Stilist pakkus välja seitse soovitust.

1. Suru probleem kokku

Kanna alusrõivana eeskätt spordis kasutatavat kompressioonsärki. Korseti moodne järeltulija surub rindu veidi kokku.