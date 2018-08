Kuumpärade, kähkusõitjate ja muul moel reibast erilistust rõhutavate neljarattaliste nime juurest leiab alati mõne tähekombinatsiooni. GT, GTi, M, N ... Mida need kõik tähendavad? Teeme siinkohal sporditähestikku väikese sissejuhatuse.

Kõige rohkem kohtab mudelinimedes tõenäoliselt tähekombinatsiooni „GT”. Oleme harjunud selle kohta ütlema lihtsalt „gee tee”, mõtlemata, mis on asja sisu. Seda, et tähekombinatsioon grand tourer pärineb originaalis itaaliakeelsest gran turismost ning tähistab autot, mis on võimeline sõitma kiirelt ja kaua, teavad meist vähesed.

GTi omakorda tähendab Grand Tourer Injection ja kasutatakse kuumpärade tähistamiseks. GT-l omakorda on mitmeid variatsioone nagu näiteks GTS (GT Sport), GTR (GT Racing), isegi GTD, mida kasutab VW oma kuumikutel ning mille tähenduse üle vaieldakse siiani. Näiteks Peugeot’l on olemas nii GT kui GTi ja võimsam neist on GTi.

Või teine näide: me armastame BMW M-seeria autosid, aga kui mitmed meist oskavad une pealt ära öelda, mida tähendab „M” mudelinimes? „Motorsport”, eks ole! BMW-l on olemas oma M-divisjon, mille ülesandeks on igal hommikul ärgates hakata välja mõtlema uusi ägedaid „sportlasi”.

Mida tähendavad näiteks Audil RS, Chevrolet’l SS, Fordil RS, Lexusel F ja mersul AMG, loe edasi Acceleristast.