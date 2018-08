Märulifilmide tähel Arnold Schwarzeneggeril on oma isiklik tank ja ta ei kõhkle sellega limusiine lömastamast, kirjutab Popularmechanics. Ja lisaks on kubernaatoril ning 331 tankil ühine minevik: täpselt sama roomiksõjamasinaga sõitis mees aastakümneid tagasi Austria armees aega teenides.

Allolev video filmiti CNBC saate „Make It“ tarbeks. Selles külastab Schwarzeneggerit koomik ning saatejuht Jay Leno ning eesmärgiks on tankiga ühest limusiinist jagu saada. Mehed ronivad 331 sisse, pööravad kahuritorni kahuri kaitseks ümber ning teevad 1,2 meetrit kõrgest limusiinist 60 cm kõrge limusiini. M47 tanki hobujõudude ja kaalu suhe on 16:1 ja tanki kohta on see lahjavõitu, aga luksusautost teeb see mängleva kergusega vanaraua.

Schwarzenegger õppis tanki juhtima 1960ndatel aastatel Austria sõjaväeteenistuses. M47 Patton lahingutank loodi USA sõjaväele Korea sõja aegadel. Tankil on 90-millimeetrine kahur, see kaalub 50 tonni ja liigub 800-hobujõulise V-12 mootori abil.