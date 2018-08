Eriti just kuuma ilmaga – millel esialgu ei näi lõppu tulevat – pole higistamises midagi häbiväärset: keha peab oma temperatuuri reguleerima. Kui aga higi on vänge ehk teisisõnu sa haised, siis on see probleem. Esquire valis välja 15 deodoranti, mida mees higileha kontrolli all hoidmisel võib usaldada, ja vaatas ka seda, mis neil sees on.

Dove Men+Care deodorandipulk

Nagu Dove’i seep, on ka deodorandipulk immutatud niisutajaga, mis aitab nahka kuivuse eest kaitsta – seda higipulgad paraku sageli tekitavad.