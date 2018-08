Kaks eakat Saksa meest pagesid eelmisel reedel oma hooldekodust, et külastada maailma suurimat metal-muusika festivali Wacken Open Air.

Politsei teatel anti neile hooldekodust teada, et kaks selle elanikku on kadunud, kirjutab Deutsche Welle. Korrakaitsjad leidsid eakad hevipeerud Wackeni festivalilt üles öösel kell kolm. Politsei kõneisiku teatel olid taadid „suuna kaotanud ja segaduses“.

Vanamehed tõrkusid siiski neljapäevaselt festivalilt lahkumast, kuid politsei toppis nad taksosse ja eskortis patrullautoga koju.

„Ilmselgelt meeldis neile see metal-festival,“ sõnas politsei kõneisik Merle Neufeld. „Hooldekodu organiseeris kiiresti transpordi, kui politsei oli nad üles leidnud.“

29. korda toimunud Wacken Open Air müüdi täielikult välja ja festivalile arvati tulevat umbes 75 000 inimest. Teiste seas on tänavuste esinejate nimekirjas Danzig, Judas Priest, Hatebreed, In Flames, Running Wild, Arch Enemy, In Extremo ja Eskimo Callboy.