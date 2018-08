Ilmselt on paljud mehed vähemalt noorena ja lõputult kiimalisena mõelnud pornonäitleja ametist – saad päev läbi ilusate naistega tonksu teha ja selle eest makstakse veel korralikult pappi kah! Aga tegelikult pole mehe elu pornotööstuses absoluutselt selline lust ja lillepidu: nii mõnigi sellega seotud kujutelm on puhas müüt. Men’s Health rääkis pornostaaridega ja pani kirja kaheksa selle tööga seotud kainestavat fakti.

Pornorežissöörid nõuavad heterofilmis esinevalt mehelt vaid järgnevat: tal peab kõvaks minema, pidama ettenähtud aja vastu, tegema nõutud soorituse ja lõpetama siis, kui neil seda vaja on. Nägu, välimus ja muu pole oluline.

Kõlab üsna lihtsalt, aga ei pruugi nii olla. Pornostaaride sõnul võib nii mõnelgi mehel ära vajuda, kui tema sooritust kümned võttemeeskonna liikmed pealt vahivad.

Mees peab olema mitmekülgne

Nagu ametinimetus ütleb, peab pornonäitleja ka näitlema. Ehk siis kohanema ja saama hakkama väga erinevate stseenide filmimisel. Näiteks virtuaalreaalsuse porno tegemine on staaride sõnul paras väljakutse. Üleüldse on stseenid päris erinevad ja näitleja peab parasjagu pingutama.

See pole 25/7 seksipidu

Pornonäitlejate sõnul on vinge seks ilusate inimestega vaid väike osa sellest tööst. Eriti siis, kui näitleja on juba edasijõudnu ja ise filme toodab. Teisalt aga – tõepoolest saab iga päev ilusate inimestega vinget seksi harrastada.

Jah, suurus loeb

Anakondat ei pea püksis olema, aga pornostaaride sõnul on abiks, kui mehe riist on keskmisest suurem. Nad ütlevad, et kui peenis on väike, siis on mehe šansid pornotööstusse pääseda ... väiksemad.

Osaliselt on põhjus puhtalt filmitehniline. Näiteks lusikapoosis võtavad naised filmis igasuguseid meelaid (lisa)asendeid ja kui mehe riist on väike, siis kaob see lihtsalt ära.

Mehel peab olema röögatult võhma

Pornonäitlejate kinnitusel on suurusest olulisem siiski võhm. Võtete ajal peab mehel tundide kaupa kõva olema, mis tähendab, et ta kas kasutab näiteks Viagrat või suudabki väga pikalt lippu mastis hoida.

Ükskord pornonäitleja, eluaeg pornonäitleja

Kui oled ühe korra kaamera ees seksinud, siis jälitab see meest kogu tema elu. Isegi siis, kui ta on ametit vahetanud ja midagi märksa siivsamat tegema hakanud, jääb märk talle eluks ajaks külge. Pole üldse haruldane, et endist pornonäitlejat kuhugi mujale tööle ei võeta või kui pank keeldub talle seepärast laenu andmast.

Ja isegi kui endist pornostaari otseselt ei diskrimineerida, kipuvad inimesed sellist ikkagi teistmoodi kohtlema. Väga sageli ei võeta endisest ametist kuuldes meest enam tõsiselt. Arvatakse, et ega selline mees muust ei tea ega peagi kui seksist.

Aga kui sa kõige sellega lepid, on see tegelikult päris vinge amet