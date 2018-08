Mirai on üks esimesi vesinikkütusel sõiduautosid, mida on Jaapanis müüdud 2014. aasta lõpust ja Ühendriikides 2015. aasta algusest alates. Selle populaarsus on ajas ja ruumis ainult kasvanud: ainuüksi Kalifornias on tänavu müüdud 3000 Miraid.

Toyota tegi teatavaks, et vesiniksõiduauto Mirai saab peagi järje. Teise põlvkonna Toyota Mirai sõiduulatus saab olema praeguse poole tuhande kilomeetri asemel 1000 km ühe tankimisega. Võimas hüpe saab võimalikuks tänu uuele kütuseelemendile.

Jaapani autohiid Toyota on tõsiselt pühendunud vesiniktehnoloogia arendamisele. Äsja tutvustati vesinikveoki edasiarendust ning tehti avalikuks uue generatsiooni Mirai sõiduulatus. Autotootja peamine fookus on kallite materjalide osatähtsuse vähendamisel kütuseelementides.

2017. aasta kevadel esitles Toyota oma esimest vesinikveokit Alpha, millega on tänaseks USAs Long Beachi ja Los Angelese sadamates konteinereid veetud juba enam kui 15 000 kilomeetri jagu.

Alpha mootoril on võimsust enam kui 500 kW ja jõuallika maksimaalne pöördemoment on 1800 Nm. Veok suudab teisaldada kuni 36 tonni kaaluvaid veoseid.

Mõni päev tagasi esitles Jaapani autotootja aga Alpha edasiarendust ning loogilise jätkuna on täiustatud tarbesõiduk saanud nimeks Beta. Selle mootorivõimsus ja muud andmed on küll endised, kuid sõiduulatus on 50 protsenti suurem.

Seega kui Alpha vajas uut paagitäit vesinikku iga 320 kilomeetri tagant, siis Beta veab välja ligemale 500 kilomeetrit. Muutunud on kabiini disain ja uue asukoha on saanud vesinikupaagid – selle tulemusena sai veoki sõitjateruumi suurendada ilma teljevahet muutmata.

Toyota kinnitusel ei ole uus vesinikveok mitte ainult efektsema välimusega, vaid paranenud on ka selle sooritusvõime. Edasiarendused on tehtud testkasutuse käigus saadud kogemuste tulemusena. Tõenäoliselt on oodata ka senisest suuremat kommertsedu.