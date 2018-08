Nõudlikumad (töö)mehed veavad pidevalt oma auto pakiruumis kaasas täisvarustuses tööriistakohvrit. Vähemnõudlikud piirduvad sellega, et neil pungitab taskus või võtmehoidja küljes vähemalt paarikümne funktsiooniga Šveitsi armeenuga. BroBible on aga avastanud üsna mitmekülgse tööriista, millest kompaktsemat pole ilmselt olemas.

Marlboro & Kane’i The Claw ehk Küünis on tehtud ülitugevast titaanist või Damaskuse terasest ja sealjuures vaid paar sentimeetrit pikk. Taskuruumi suhtes väga vähepretensioonikas vidin võimaldab väiksusest hoolimata päris palju mäkgaiverdamist.

Küünise tootmiseks korraldatud Kickstarteri kampaania oli edukas ja pisividina leiutaja müüb seda nüüd 29 dollari ehk umbes 26 euroga. Sellega saab täksida tulekivi ja nii lõkke üles teha, lõigata läbi Amazonist saadud postipakkide kileteipi ning avada tõrksaid plekk-karpe. Ja mis meestele sageli eriti oluline: vidin toimib edukalt avajana heade jahedate õllepudelite lahtitegemisel.

BroBible toob veel välja, et Küünisega saab lahti keerata miinuspeaga kruvisid. ÕL Mehele on aga jäigal seisukohal, et miinuspeaga kruvid on saatanast ja 21. sajandil ei tohiks neid ükski mees kasutada. Kui mehel juhtub tekkima vajadus sihukest lahti kruvida, siis peaks seda tegema ainult selleks, et miinuspea prügikasti lennutada ning torx-, sisekuuskant- või ristpeakruviga asendada. Sellisel juhul mõistagi Küünisest ei piisa.

Aga mida see tilluke Küünise-nimeline tööriist oskab, vaata allolevast videost.