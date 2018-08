Margus ja Sten viskavad pilgu peale hiljutisele „Call of Duty: Black Ops 4“ beetaversioonile. Kas teose looja Treyarch suudab taaskord kastanid tulest välja tuua ning näidata, et nende näol on tegu seeria esikarendajatega... või minnakse sel korral lati alt läbi?

„Call of Duty: Black Ops 4“ jõuab mängijateni 12. oktoobril, platvormideks PC, PlayStation 4 ning Xbox One. Sel korral puudub teoses üksikmängukampaania, selle asemel liitub mitmikmängu ja zombidega hetkel maailmas ülipopulaarne battle royale mängulaad, mis kannab nime „Blackout“.