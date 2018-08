Suurimaid küsimusi sõidujagamisteenuse kohta on tipi jätmine. Kui palju peaks jootraha andma? Uberil ja Lyftil on äpis jootraha andmise võimalus (Taxify’l teadaolevalt veel mitte – toim), aga seda on lihtne unustada, sest maksmine käib ju automaatselt ja juht ununeb autost välja astudes silmapilkselt. Üks variant on hoida veidi sularaha käes ja see sõidu lõppedes kohe juhile jätta.

Kas, kui palju ja kuidas Uberi või muu sõidujagamisteenuse auto juhile jootraha anda? Kuhu sõidukis istuda? Millal tellida? Art of Manliness on pannud kokku rea viisakusnorme ehk sõidujagamisplatvormi autodes käitumise etiketi.

Ära telli autot liiga vara

Ära sunni juhti enda järel ootama ja aega raiskama. Lennujaamas ära telli autot ise veel lennukis olles. Restoranis aga mitte enne, kui sul arve makstud. Auto kutsus siis, kui tead, et oled valmis 5-10 minuti pärast peale istuma.

Kuhu istuda?

See pole takso, see on kellegi isiklik auto. Aga kas seega on ka reeglid erinevad? Mitte tingimata. Suurem osa inimestest hüppab tagaistmele ja juht peab seda normaalseks. Kui tahad istuda ees juhi kõrval, siis on viisakas küsida.

Kui aga ronite Uberisse kolme-neljakesi, siis on muidugi okei ka ette istuda.

Ees istudes ei ole muidugi viisakas ise raadiot või konditsioneeri näppida. See nõue võib küll tunduda iseenesestmõistetav, aga Uberi juhtide sõnul on see levinumaid asju, mida tehakse.

Ära hakka tagaistme-juhiks

Sõidujagamisteenuse autos on juhi ja reisija vaheline barjäär väiksem kui taksos profiautojuhi ja reisija vahel. Nii võib tekkida kiusatus hakata marsruudi osas nõudmisi esitama. Seda pole viisakas teha. Küll aga pole ebaviisakas paluda juhil aeglasemalt sõita, kui sa end liiga suure kiiruse pärast ebamugavalt tunned või sul halb hakkab.

Ära söö ega joo äpitaksos

Kas sulle meeldiks, kui võõras inimene sinu isikliku auto tagaistmel midagi rasvast nosiks või karbist pulkadega Hiina toitu ammutaks? Ilmselt mitte. Ära siis ise ka nii tee. Isegi kui janu on väga suur, on oht, et teeauku läbides pudelist istmele jooki pritsib.

Lobisemine pole kohustuslik

Vaikus võib tunduda imelik, aga sul pole kohustust juhiga rääkida. Küll aga võib seda teha. Juhid annavad enamasti reisijale võimaluse otsustada, kas too tahab rääkida või mitte.

Aga tervitada ja tänada on mõistagi ikka viisakas. Kohtle juhti nagu inimest, mitte nagu automaati.

Kui miski ei meeldi, siis ütle

Kui autos on liiga palav või külm või muusika mängib liiga valjult, siis ütle seda juhile. Enamasti tahavad juhid, et kliendil oleks nende autos mugav. Ja kui juht sinu soovidele vastu tuleb, siis ära kõhkle andmast talle äpis head hinnet.

Veel viisakusreegleid sõidujagamisteenuse autos reisides