Nii mõnigi lugejaist on raskel peojärgsel hommikul leidnud mõningast leevendust, kulistades kolmeliitrisest purgist marineeritud kurkide vedelikku. Leidub aga inimesi, kes väidavad, et seesama kurgimarinaad võib aidata kehal raskest trennist taastuda ja leevendada ka lihaskrampe. Men’s Health uuris, kas sel uskumusel on ka mingit teaduslikumat alust.

Kurgivedelik on sisuliselt sool. „Marineerimine on meetod kurkide säilitamiseks vees ja soolas. Järelejääv vedelik on segu veest, soolast ja kurgimahlast,“ selgitas toitumisspetsialist Natalie Rizzo.

Kas see tõesti aitab kehal trennist taastuda?