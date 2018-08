Kui manustada selliseid kofeiini ja alkoholi kokteile nagu Jägerbomb või viin ja Red Bull, siis võib joojal tekkida seisund nimega „paduärkvel purjus“ – see on ohtlik seisund, milles olijal on suur risk sattuda õnnetustesse ja saada viga.

AskMen märgib, et napsutajad sageli ei taha alkoholist uniseks jääda ja liiga vara magama jääda. Mõtle, kui lõbus on tundide kaupa sõpradega tipsutada, selle asemel, et peol kuskile nurka ära kustuda. Siin võetaksegi mängu energiajoogid: kofeiini ja tauriiniga siirupjad joogid.

Kanada Victoria ülikooli uuringu kohaselt võib alkoholi ja kofeiinijookide kokkusegamine olla tõsine terviserisk. Jah, isegi hullem kui tavaline kahjustatud maks või see hirmus pohmell, mis tavalist alkoholi pruukides tekib.