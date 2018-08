Odavlennufirma Spirit Airlinesi lennul New Yorgi LaGuardia lennujaamast Fort Lauderdale’i levis nii kummaline (soki)hais, et piloodid otsustasid teha vahemaandumise Myrtle Beachil.

Mitmed reisijad kaebasid kurgukipituse, rinnavalu ja haisust põhjustatud iivelduse üle. Vahemaandumisel vajasid 10 reisijat ka arstiabi, kirjutab NBC News.

Spirit Airlinesi esindaja sõnul eeldati, et haisu põhjustas mingi keemiline aine, kuid midagi ebatavalist ei leitud. Haisu põhjust otsitakse jätkuvalt ning pole välistatud ka see, et kellegi sokid haisesid tõepoolest sedavõrd talumatult.

Lennul oli 220 reisijat.