Kui oled külastanud Indias asuvat Taj Mahali ning märganud, et see pole üldse nii valge kui piltidelt paistab, siis nii see on – sa ei kujutagi seda ette.

India põhjaosas Agras asuva Taj Mahali lasi ehitada suurmogul Shan Jahan oma abikaasa mäletuseks, kes suri 17. lapse sünnitusel. Kaunist templit peetakse igavese armastuse sümboliks ning tegu on India kõige olulisema vaatamisväärsusega, mis kuulub ka seitsme moodsa maailmaime hulka.

Kuna Taj Mahali sära hakkab sõna otseses mõttes tuhmuma, on India valitsus kaalunud ka vaatamisväärsuse ajutist sulgemist, et seda taastada. Et säravvalgel marmoril võib nüüd näha nii pruuni kui ka rohelist, on põhjustatud erinevatest faktoritest. Nende hulka kuulub reostus (mis tuleb peaasjalikult lähedalasuvatest küladest) ning väikesed putukad (Chironomus calligraphus), mis jätavad rohekad plekid marmorile.

Taj Mahali külastab igal aastal kaheksa miljonit inimest.