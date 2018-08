Avastada pärast pikka lendu, et pagas on rändama läinud, pole kindlasti mitte meeldiv. Vähem meeldivam on aga see, kui viimaks saabuv pagas on täiesti lõhutud.

Just nii juhtus Londoni Exeteri ülikooli doktorandi Jiwom Choiga, kes reisis Easyjetiga Sevillast Londonisse, kirjutab Travel and Leisure. Nimelt nägi pagas välja nii rikutud, et jäi mulje, et see on lausa plahvatanud.

Enda sõnul ei kandnud Jiwom keelatud esemeid ega ka midagi sellist, mispärast oleks olnud pagasit vaja kontrollida.

Easyjeti esindaja sõnul kukkus pagas ilmselt kohvreid kandnud kärult maha ja seda veeti mööda teed edasi. Teine variant on, et see võis jääda pagasilindi vahele.

Vaata fotot SIIT!