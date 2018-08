Euroopa liidu konkurentsivoliniku Margrethe Vestageri sõnul kavatsevad ühenduse seadusandjad uurida, kas telefonitootjaid tuleks ehk ühtse mobiililaadija loomisel tagant torkida. Nimelt pole tootjatel selle tulemuse poole liikumisel siiani mingit edu ette näidata, vahendab Reuters.

Euroopa komisjon on ligi kümnendi soovinud ühtse standardiseeritud mobiililaadija loomist. Põhjuseks nii tarbijate ebamugavus kui ka see, et igal aastal tekib vanade laadijate näol 51 000 tonni elektroonilisi jäätmeid.

IPhone’i ja Androidi kasutajad on juba ammu kurtnud selle üle, et peavad oma telefonidel kasutama erinevaid laadijaid.