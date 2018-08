Siiani on rootslased uhkusega rääkinud CMA-st ehk kompaktsest moodulplatvormist, mis on valminud hiinlastega koostöös ning millele saab ehitada pea igasuguseid autosid, aga kõige tähtsam – ka elektriautosid. Lisaks Volvo 40-seeriale ja Geely Hiina-mudelitele põhinevad CMA-l kaks Lynk&Co mudelit, mida hakatakse tootma ka Belgias.

Geely avalikustas äsja esimesed pildid moodsast pisimaasturist, mis suure täenäosusega on eelmäng Volvo 30-seeriale. Geely SX11 on esimene mudel, mis ehitatakse kontserni uuele BMA-platvormile. Volvo uued kompaktautod peaksid prototüübi faasi jõudma juba 2020. aastal.

Geely SX11 nagu Honda või Toyota

Väike superkompaktne Geely SX11 on esimene auto, mis sellele põhjale ehitatud. Koos piltide paiskamisega meediasse andsid hiinlased teada, et veel sel aastal näidatakse maasturilaadset elusuuruses ja sel saab olema päris nimi, nagu see on näiteks Borui-sedaanil.

Ehkki esimene BMA-sõiduk on tilluke pargimaastur, ei tähenda see, nagu hakkaksid Volvo ja Geely ja tõenäoliselt ka Lynk&Co ehitama üksnes ratastel külmkappe: tootmisplaanid näevad ette nii sedaane kui ka universaale ning isegi kaubikuid.

Põhimõtteliselt saab BMA peale ehitada mida iganes, sest moodulplatvorm võimaldab toota autosid, mille teljevahe on 2,5-2,7 meetrit. Uus alusehitis on vähemalt sama paindlik kui Toyota TNGA või VW MQB, mis mõlemad võimaldavad samuti ehitada hübriid- ja elektriautosid.

Maasturilaadse SX11 teljevahe on täpselt 2,6 meetrit ning auto ise on 4,33 m pikk, 1,8 m lai ja 1,609 m kõrge. Ehk kui kujutada ette, mida see suuruselt meenutab, võiks mõelda Honda HR-V või Toyota C-HR peale, mis on enam-vähem sama mõõtu.

Geelyl on Hiinas müügil üks pisut suurem tänavalegaalne külmkapp, Boyue, mis on juba mõnda aega müügil olnud ning saanud isegi värskendust. SX11 meenutabki oma välimuselt suuresti seda populaarset maasturit.