USA sõjaväel on plaan vaenulike droonide taevast allatoomiseks: mikrolainekiirgus. Äsja teatati, et kavas on osta Lockheed Martinilt õhus kasutatav kõrge võimsusega mikrolainesüsteem, mida saaks kasutada droonide vastu. Lennukile monteeritav relv peaks suunatud kiirgusega suutma väiksed õhumasinad teovõimetuks muuta, kirjutab The Verge.

Droonivastased meetmed on praegu eriliselt päevakajalised seoses äsjase atentaadiga Venezuela presidendi Nicolás Maduro vastu. Tema tapmiskatseks kasutati paari hexacopter-tüüpi drooni, mis olid varustatud puldi abil õhitava lõhkeainega. Teadaolevalt ründasid presidenti droonid, mis sarnanesid DJI Matrice 600-ga. Too eemaltjuhitav õhusõiduk suudab kanda kuni 5,5-kilost koormat. Venezuela turvajõudude teatel oli mõlemal rünnakuks kasutatud droonil peal üks kilo C4-lõhkeainet.

USA sõjaväe ostetav uus süsteem põhineb sarnasel mikrolainekiirguse süsteemil SHiELD, mille Lockheed Martin lõi õhujõududele lennukite kaitseks rakettide vastu.

Maduro juhtumi puhul tulistasid Venezuela turvajõud droonid lihtsalt taevast püssiga alla – nii need kas plahvatasid õhus või kukkusid alla. Aga droonide vastu saab (vähemalt teoorias – toim) rakendada ka ohutumaid meetmeid. Enamikku neist on võimalik neutraliseerida suunatud raadiolainete segajaga, mis katkestab ühenduse juhi ja õhumasina vahel ja kukutab selle maha. Ka on droonide õhus tabamiseks püütud treenida jahikulle. Ühe uuringu andmetel on praegu kas juba kasutuses või väljaarendamisel 235 erinevat droonivastast süsteemi.