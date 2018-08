Seisad poe juurviljaosakonnas ja näed letis punaseid, kollaseid, oranže ja rohelisi paprikaid. Naine on palunud osta praetud hakklihaga täitmiseks „mõned paprikad“ – aga mis värvi need peaks olema? Mis neil vahet on? On eri värvi paprikatel üldse vahet?

Thrillisti teatel on vastus väga lihtne. Ehk oled märganud, et mõnel rohelisel paprikal on küljel väike punane laiguke ja mõnel kollasel pipral on peal tükike rohelist. See väike erinevus reedabki saladuse: paprika värvi ja maitseomadused määrab selle küpsusaste. Roheline paprika on punase, kollase või oranži paprika toorem ja vähemküpsenud versioon.

Rohelisel paprikal on seetõttu ka õrnalt kibedam maitse ja sestap kipuvad lapsed seda põlgama. Mõnel tundlikuma kõhuga täiskasvanul põhjustab see ka seedeprobleeme. Küpsedes muutub paprika maitse magusamaks.