Rannas piltide tegemine võib küll tore olla, kuid kindlasti tasub oma nutitelefoni funktsionaalsusele kuumade ilmadega rohkem tähelepanu pöörata, sest suvekuumaga on telefoni ülekuumenemine kerge tulema. Kui telefon muutub liiga tuliseks, siis tühjeneb aku kiiremini, seade võib välja lülituda või isegi kokku joosta. Samuti pole ülekuumenemise puhul mingit garantiid, et telefon uuesti sisse lülitub. Huawei Eesti müügijuht Taavi Ting jagab soovitusi, kuidas märgata ja vältida nutitelefoni ülekuumenemist. „Kõige lihtsam viis, kuidas ära hoida oma telefoni ülekuumenemist, on vältida telefoni jätmist päikese kätte. Kuna telefon püüab päikeselt valgust ja soojust ning hoiab seda endas, siis mida kauem telefon päikese käes on, seda kuumemaks see läheb. Seetõttu tasub telefon alati kas varjus või rannakotis hoida,” soovitas Ting. Samuti tasub välja lülitada äpid, mida hetkel ei kasutata, kuna rakenduste avatuna hoidmine koormab akut ning suurendab telefoni kuumust. Äppide sulgemine säästab telefoni akut ning lisaks vähendab telefoni aktiivset tööaega, mis omakorda vähendab kuumust.

Nii, nagu liiga paljude rakenduste avatuna hoidmine kulutab akut, teeb seda ka ekraani heleduse maksimumis hoidmine. Selle asemel tasub hoida heledusastet madalamal või osta pimestamisvastane klaas. Sel viisil saab nutitelefoni kasutada päikese käes hoolimata sellest kui ere väljas on.

„Kui sa ei kasuta telefoni, siis lülita see välja või pane lennurežiimile. Lennurežiimil hoidmine võimaldab edasi kasutada põhifunktsioone, kuid mitte helistada või internetti kasutada. Need kaks variant aitavad aga akut säästa ning hoiavad ära selle ülekuumenemise,” sõnas Taavi Ting. Üks soovitus on hoiduda liiga järskudest temperatuuri muudatustest. Kui telefon on juba väga kuumaks läinud, tekib tihti kiusatus see paariks minutiks näiteks külmkappi või sügavkülma panna. Paraku kurnab telefoni liiga ekstreemsetesse temperatuuridesse jätmine selle erinevaid osasid ning ka võib seade niiskust koguda, mis on kindel viis, kuidas oma telefon katki teha.