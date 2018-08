Mida sina puhkuselt ootab? Millised on tema huvid? Kus võiks olla kesktee? See ei klapi kohe üldse, kui sina tahaksid kaks nädalat mööda Hispaania jalgpalliväljakuid käia, aga temake eelistaks kuskil rannas vedeleda.

Paarina koos puhkusereisile minemine on reeglina tore, aga võib ka suhte päris korralikult proovile panna. Tee peal tekkivad viivitused, turvakontrollid, check-in’id, võõrastes kohtades äraeksimised ja muu reisimisega kaasnev võivad pinge nii üles keerata, et ... tahaks kaaslasel pea otsast keerata. GQ jagab koos reisimise nõuandeid, et te ei tuleks puhkuselt tagasi eraldi sõiduvahenditega.

Kellelegi ei meeldi uidata ringi, ilma et oleks õrna aimugi, kuhu minek. Vähemalt mõned kindlalt külastatavad kohad tuleks välja vaadata, aga liiga karm ja tihe graafik on hea variant kohalikele meelelahutust pakkuda – teie lärmaka peretüli näol.

Tehke asju kordamööda

Eriti mis puudutab orienteerumist. Kaardi üle vaidlemine on piinlik. Tehke koostööd ja kompromisse. Näiteks olgu kord üks teist kaardilugeja ja kord teine.

(Pixabay)

Ei mingit rannas pervotsemist

Te olete siin, et koos hästi aega viita ja planeedil peaks olema sinu jaoks üksainus inimene – sinu kaaslane. Ära kuku rannas bikiinides naisi vahtima. Või kui sa tõesti ei suuda end kontrollida, siis hangi peegelklaasidega päikseprillid. Aga käed hoia oma Väike-Vambolast eemal.

Vaielge

Romantikud kipuvad arvama, et ka väike nagin rikub ideaalsena plaanitud puhkuse ära. Aga kui sa veel ei teadnud: kui istute lennukisse ja reisite oma elukohast 1500 kilomeetri kaugusele, siis ei kaasne sellega uut isiksust. Ärge kartke vaielda. Parem välja öelda, kui endas hoida ja hiljem ühel hetkel plahvatada. Rääkige vaidluskohad läbi ja kõik sujub palju paremini.

Puhkus olgu unikaalne

Meestele meeldib sageli külastada kohti, kus juba käidud. Aga selmet minna uue naisega kohta, kus käisid oma eksiga, avastage koos midagi uut.

Ära tee ettepanekut

Palmid, soojus, sume suveõhtu, veel veini. Ühine puhkus võib teid lähendada, aga ära tee heldimusest abieluettepanekut, kui see sul just kindlalt plaanis polnud.

Ettevaatust alkoholiga

Võib-olla olete teie selline paar, kes pärast paari veini naerma purskab ja voodisse hüppab. Tore on. Aga äkki hoopis selline paar, kes napsutamise käigus vastastikku valjuhäälselt endisi naisi ja mehi kritiseerima hakkab? Ehk on siiski mõistlik alkoholiga rahulikult võtta.

Ära eelda tingimata romantikat

Usu või ära usu, aga Seišellide külastamine ei garanteeri romantikat, lillekesi ja südamekesi Insta mulli täitmiseks. Ja tähtsam ongi see, et te olete koos ja teil on lõbus. Ja kui te ei naase puhkuselt teineteist vihates, siis on juba täitsa hästi läinud.

(Pixabay)

Aja ka oma asju

Te ei pea olema kogu aja ninapidi koos ja teineteise sabas. Te mõlemad vajate ruumi ja veidike aega ka omaette olemiseks, näiteks kasvõi üksi ette võetud jalutuskäigu näol.

Kriisis säilita rahu

Vahel lähevad asjad untsu. Telefonid kaovad, rahakotte varastatakse, transport ei ilmu kohale, toit on jube ja keegi jääb haigeks. Hoia pea püsti ja ära kindlasti kaaslast süüdista (isegi, kui ta tõesti on süüdi). Mis mõtet on tülitseda asjade üle, mis on juba juhtunud ja mida ei saa enam kuidagi muuta? Töötage probleemide lahendamisel meeskonnana või kui teinepool on paanikas, siis haara kontroll ja kasuta võimalust superkangelast mängida.

Telefon kotti