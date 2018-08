„Rohkem ei joo,“ vannuvad paljud meist laupäeva hommikul. „Vähem ka mitte,“ irvitavad aga veidi aja pärast, kui seljanka ja lahmakas mineraalvett olemise etemaks teinud. Reeglina ongi siin selline võrdeline seos, et mida rohkem eelmisel õhtul alkoholi tarvitatud, seda suurem ja valusam on järgmisel hommikul pohmell. Aga mõned alkohoolsed joogid on sealjuures kõvemad hommikuse kassiahastuse tekitajad kui teised. BroBible uuriski, millised napsid kõige vingemat pohmelust põhjustavad.

Osa jookidest neutraliseerivad neerud ära, aga mida rohkem alkoholi lisandub, seda laisemaks need muutuvad. Tulemuseks on see, et vedelik läheb neist mööda ja väljutatakse põie kaudu – ja nii tõrjutakse kehast ka vett välja.

Ja mis siis kõige hullemat pohmakat tekitab?

Hommikuse eriti kehva enesetunde ühed põhjustajad on alkoholi käärimisel tekkivad kõrvalained. Need kõrvalained (nt estrid, aldehüüdid, tanniinid – toim) annavadki täiskasvanute jookidele iseloomuliku lõhna ja maitse. Aineid saab ka välja filtreerida, aga pigem jäetakse need joogi isikupära nimel alkoholile sisse.

Reeglina sisaldavad tumedad joogid rohkem kõrvalaineid ehk eeskätt viski, konjak ja punane vein võivad tekitada sinus soovi veeta laupäev pikaliasendis võimalikult vaikses keskkonnad.

Hollandlased on neid kõrvalaineid uurinud ja leidnud muuhulgas, et suuremat pohmelli tekitavad kanged alkohoolsed joogid. Veel on ühe uuringu käigus leitud, et hirmsamaid pohmakatekitajaid on burboon ehk (Ameerika) viski: see sisaldab hinnanguliselt 37 korda rohkem kõrvalaineid kui viin.

Lisaks on avastatud, et kui segada alkoholi gaseeritud jookidega, siis aitab see tõsta vere alkoholitaset ja kiirendada alkoholi imendumist kehasse. Eriti kehtib see suhkrut sisaldavate jookide puhul, mis ühtlasi dehüdreerivad keha ja annavad maksale suurema koormuse.