„Minu kaheliitrise mootoriga neljasilindrilise sedaani suurim lubatud haagise mass oli 1000 kilo, aga mu praeguse viieliitrise V8 mootoriga autoga ei tohi üldse haagist vedada. Õigupoolest: kui ma sellega midagi järel veaksin, siis rikuksin garantiitingimusi. Eeldasin, et haagise normiks on vaja võimsust, aga see ei näi kehtivat. Kas see sõltub veermikust? Või on miski muu mängus?“ uuriti Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“.

Vastustes toodi välja, et eeskätt sõltub haagise suurim lubatud mass või üleüldse haagise lubatus autotootja enesekindlusest.

Mootor, ülekanne, veermik ja vedrustus peavad olema kindla raskusega koorma vedamiseks piisavalt tugevad ning pidurid kogu laadungi kinnipidamiseks samuti. Lisaks peab arvestama kuumust: kõikide süsteemide jahutus peab olema piisavalt vinge, et ka lisakoormusega ülekuumenemata hakkama saada.

„Ja tootja peab kõigi nende süsteemide [tugevuse] osas olema piisavalt enesekindel, et sulle [kindla massiga haagise vedamiseks] garantii anda,“ tõdeti ühes vastuses.

Küsija viieliitrise auto kohta arvati, et konkreetne autotootja ei pea ilmselt haagise vedamise võimekust oluliseks või ihaldatud omaduseks. Kui järelkäru või autosuvila vedamisel tekkivale lisakoormusele mõtlema ei pea, siis on autot lihtsam ja odavam toota.