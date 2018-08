Lisaks juba toimunud suvistele tööseisakutele ähvardab odavlennufirma Ryanairi tegevust järjekordne streigilaine, seekord Saksamaa meeskondade poolt. Lennufirma on seetõttu kohustatud tühistama kokku 250 homset Saksamaalt väljuvat ja sinna saabuvat lendu. Homne tööseisak mõjutab koguni 45 000 reisija plaane.

Saksamaa piloote esindav Vereinigung Cockpiti (VC) pilootide ühing andis lennufirmale Ryanair aega kuni 6. augustini, et ettevõte pakuks oma töötajatele välja sobiva lahenduse. Kui lennufirma pilootide nõudeid ei rahulda, otsustavad piloodid streikida, mida toetasid ka 96% piloote esindava ühingu liikmetest. Seaduse kohaselt ei pea nad streigist tööandjat teavitama mitte rohkem kui 24 tundi enne selle toimumist.

Saksamaa piloodid soovivad Ryanairiga pidada palgaläbirääkimisi ning soovivad, et nende töötingimused oleksid samaväärilised teiste odavlennufirmadega. Samas olukorras on ka Rootsi, Belgia ja Iiri piloodid, kes on samuti otsustanud homme korraldada tööseisaku, mille tulemusel jääb koos Saksamaa streigiga ära ligi 400 lendu ning kannatanute arv küündib 75 000 reisijani.