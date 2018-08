On leitud, et osa naistest tabab pärast seksi sageli melanhoolia, kuid esimene sarnane meestele keskendunud uuring näitas, et see tunne pole võõras teiselegi sugupoolele. Seni ei olnud postkoitaalset düsfooriat (PCD) ehk seksijärgset kurbust, ärritust, ärevust ja nuttu meestega seostatud. Austraalia Queenslandi ülikooli uurijad korraldasid aga 1208 Austraaliast, Uus-Meremaalt, Suurbritannist, Venemaalt ja Saksamaalt pärit mehe seas veebiküsitluse. Ajakirjas Journal of Sex & Marital Therapy avaldatud artiklist nähtub, et 41 protsenti osalejatest oli küsitlusele eelneva nelja nädala vältel PCDd kogenud. Neli protsenti väitis lausa, et tunneb end pärast seksi sageli sandisti. Naiste seas on see näitaja sarnane.

Kui enamasti tekib pärast kahepoolselt soovitud vahekorda rahulolu ja lähedustunne, siis mõni mees teatas, et tunneb end emotsioonitult ja tühjalt, rahuldamatult, ärritunult või soovib olla üksi.

Ühe autori, psühholoogiaprofessor Robert Schweitzeri sõnul viitavad uurimistulemused mehe seksuaalsuse seniavastamata keerukusele. "Seniste uuringute keskmes on olnud inimese seksuaalse reageeringu kolm esimest faasi - erutus, tipuni jõudmine ja orgasm. See, mida kogetakse pärast vahekorda, jääb pisut mõistatuslikuks. Sellest on vähe teada," tunnistab Schweitzer.