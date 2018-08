Saksamaal tehtud uurimistöö tulemused on üllatavad: autojagamine ei lahenda keskkonnaprobleeme, vaid pigem suurendab autostumist. Autoomanikud ei taha loobuda autost, seni ühistransporti eelistanud kasutavad aga heal meelel võimalust sõita kasvõi natukegi aega autoga.

Autojagamine ei vähenda heitgaase ega liiklusummikuid, sest hoopis ühistranspordikasutajad on hakanud eelistama jagatavaid sõidukeid. Eeskätt puudutab see noori. Saksamaal on see juba juhtunud, sama saatus ootab ees kõiki teisi riike, ka Eestit, kus renditeenused kasvatavad järjest populaarsust.

Saksamaal tehtud uurimistöö tulemused väidavad, et 76 protsenti DriveNow autojagamisrakenduse kasutajatest teeks olukorras, kus autojagamisteenust kasutada pole võimalik, oma sõidud kas ühistranspordiga, jalgrattaga või jalgsi. Ühiskasutuses autodest on Saksamaa linnades saanud mugavusteenus.