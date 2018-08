Küprose Nicosia ülikooli uuringus koostati pingerida põhjustest, miks mehed enda sõnul pole suutnud püsisuhet leida. Teaduslikus mõttes polnud uuring just hirmus pädev, sest analüüsiti populaarses Redditi foorumis esitatud andmeid. Küll aga oli valim päris korralik, sest pingerea aluseks on 13 429 mehe vastused. Men’s Health pakkus omalt poolt välja ka mõningaid nippe, et kokku 43 – ja eeskätt üheksale levinumale – meeste välja toodud vallalisuse põhjusele leevendust leida – võtmesõnaks on siinkohal enesekindlus. 1. Kehv välimus (nt kiilas pea ja lühike kasv)

Kiilas ei pea tähendama inetut ja meeldiv käitumine ning kombed suudavad välimust kompenseerida.

2. Madal enesehinnang/enesekindlus Tegelikult ei peagi sa olema loomupäraselt enesekindel inimene – piisab sellest, kui inimesed nii arvavad. Tõmba selg sirgu, loo suheldes silmside – need sammud aitavad ka sinu enda enesekindlusele kaasa. 3. Vähe pingutusi See on iseenesest hea, kui mees naisele suhet peale ei suru, aga kui ta liiga passiivne on ja vähe pingutab, siis tundub ta inimesena, kes on suletud ja kellele ei pääse ligi. 4. Pole suhetest huvitatud Muidugi on paljude inimeste meelest kõige meeldivam ja lihtsam olla vallaline ning elada üksi. 5. Kehvad flirtimisoskused Mõned inimesed suudavad loomulikult flirtimissignaale tabada ja neile vastata, teised peavad harjutama. 6. Introvertsus Introverdil on samuti mõistlik harjutada oma kilbi alt väljatulemist. 7. Hiljutine lahkuminek Sageli ei soovita pärast valusat lahkuminekut niipea uut suhet alustada. Aga kui seda taaka endaga kaasas kandma jääda, siis ei lastagi uutel võimalustel tekkida. 8. Halvad kogemused eelmistest suhetest Tuleb püüda ümbritseda end inimestega, kes pole mürki täis ja õelad. 9. Ümberringi pole vabu naisi See on päris suur üldistamine ja liialdamine. Aga tegelikult võib uute inimestega kohtuda ka näiteks tutvumisäppide kaudu.