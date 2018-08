Kui lähed juba kööki prügikasti juurde, siis on kena žest, kui magamistuppa naastes mõlemale klaasi vett tood. Pärast seksi on alati janu.

3. Kasutage käterätti enda puhastamiseks ja Märja Laigu katmiseks

Olgem ausad, seksi järel on vaja veidike puhastustööd teha. Paku partnerile käterätti ja kui olete end sellega kergelt üle käinud, siis saab sellega märja laigu ära katta ja end nii voodis mugavamalt edasi tunda. See on kena žest, millega näitad partnerile, et sa hoolid.

4. Kasuta WC-d

Kui hoolid hügieenist ja ka oma partneri tervisest, siis käid enne ja pärast seksi pissil. Nii saab lahti bakteritest, mis muidu võiksid jõuda partneri suguorganitesse ja tekitada näiteks kuseteede põletikku.

5. Mänguasjad puhtaks

Pole mõistlik visata seksimänguasjad kehavedelikega kaetuna sahtlisse ja need siis sinna unustada.

6. Check-in

Ehk teisisõnu: tee häält, näita, et sa oled jätkuvalt olemas ja hoolid partneriga suhtlemisest. Ütle näiteks, kui väga sulle meeldis.

7. Jääge voodisse kaisus pikutama

Päris sekundipealt ei maksa WC-sse joosta, esmalt võiksite tõesti hetke koos voodis olla ja kaisutada. Või vähemalt tee selgeks, et tuled kohe tagasi.

8. ... või mitte