Mazda Motor, Yamaha Motor ja Suzuki Motor tunnistasid, et on oma uute autode testimisel kasutanud võltsitud heitgaaside emissioonitesti andmeid. Ülestunnistuseni viis Jaapani transpordiministeeriumi tellitud suur siseuurimine, kirjutab Popularmechanics.

„Heitgaasiemissioonide ja kütusesäästlikkuse kontrollimine on olulised protsessid, et tagada keskkonnaalane suutlikkus seoses süsinikdioksiidi ja kahjulike gaasidega. On äärmiselt kahetsusväärne, et see protsess viidi läbi sobimatult,“ teatas Jaapani transpordiminister Keiichi Ishii.

Nimetatud kolmest tootjast oli Suzuki kõige suurem rikkuja. Inspektorid leidsid testide tulemusi kontrollides, et Suzuki oli valeandmeid kasutanud juba aastal 2012. 12 819 autost umbes pooled olid valesti üle vaadatud. Uuriti 30 automudelit, millest osad pole enam tootmises.