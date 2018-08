Ainuüksi eelmisel aastal kahanes USAs raseerijate ja terade müük 5,1% ning Gillette’i teatel on nõudlus lausa 24% vähem kui varem.

Y-põlvkond ehk millennialid suhtuvad näo raseerimisse üsna liberaalselt või mugavalt ja see tapab žiletitööstuse, kirjutab Maxim . Pole parata: hipsterlus ja puuraidurseksuaalid on moes.

Ka erinevad uuringud kinnitavad, et nooremate ameeriklaste seas on habemete, kitsehabemete ja muude sarnaste stiilide populaarsus tõusnud. Varasema „puhtaks raseeritud“ asemel on täna märksõnaks „vaba“.