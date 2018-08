BroBible kritiseerib avastust, leides, et bokserid on liiga avarad – pigem oleks ehk isaks pürgijal etem kanda bokser-ümbriku stiilis aluspesu. Ja lisaks on uuringuga seoses üks võimalik probleem: kuna uuriti mehi, kes otsisid abi viljatusravi kliinikust, siis on võimalik, et neil oli viljakusprobleeme, mis ei sõltunud pesust. Lisaks võisid mehed oma pesu osas ka valetada. Kes tahaks tunnistada, et tema alukad on „bikiini stiilis“?