Meesteväljaande GQ stiilidirektorilt küsiti nõu: mida panna selga jahtlaeval toimuvale peole? Kutsele oli riietumisstiiliks ehk dresscode’iks märgitud „suviselt šikk“. Täiendame ja laiendame moespetsi vastuseid omalt poolt, võttes aluseks küsimuse „mida võiks stiilne mees kanda rannabaaris, jahtlaevareisil, sadamas daamiga jalutades või kasvõi praami päikesetekil, aga igatahes merega seotud üritusel?“

GQ stiilispetsialist Teo leidis esiteks, et kutse jaoks riietumisstiili välja mõelnu tuleks kohe sadamast lahkudes üle parda heita. Sõna „šikk“ olevat üldse lihtsalt üks luksatus, mida kasutatakse siis, kui kuidagi ei leita sünonüümi „elegantsele“. Põhisõnum on aga see, et peoperemehe või –naise arvates ei peaks külalised ilmuma kohale lühikestes rannapükstes ja varbavaheplätudes.

Parim valik on Teo arvates kerge ja õhuke siidsärk – midagi klassikaliselt elevandiluuvärvi nagu näiteks Holland & Hollandi toodang või särtsakamat Versace’ilt. Jalas võiks olla soliidsed kitsama lõikega puuvillased või linased šortsid. Jalanõudel ei tohiks kindlasti olla musti taldu – need määrivad jahi valge teki ära.