"Tööandja vahetas tööl mõni aeg tagasi kemikaalid välja uute vastu. Uute kemikaalidega töötamisel tunnen aga kätel kerget nahaärritust. Kuidas aru saada, kas need kemikaalid on ohtlikud või mitte ning kas see nahaärritus võib olla kemikaalidega seotud?" küsib murelik töötaja portaalis tööelu.ee.

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi Mari-Liis Ivaski sõnul saab esmast infot kemikaalide puhul pakendilt, kus on kirjeldatud lühidalt nende kasutamisega seonduv. "Ohtlike kemikaalide puhul on pakendil olemas ka ohumärgid (valge tausta ja punase äärisega ohumärk). Kui töökeskkonnas kasutatav kemikaal ei ole originaalpakendis, siis tuleks küsida tööandjalt selle originaalpakendit näha.

Kui kemikaali puhul on tegemist ohtliku kemikaaliga, st kemikaal on märgistatud vastava ohumärgiga, siis peab kemikaalil olema ka ohutuskaart. Eestikeelse ohutuskaardi peab tööandja saama tasuta kemikaali tootjalt või tarnijalt. Ohutuskaardil on näiteks välja toodud, millised on konkreetse kemikaaliga töötamise terviseriskid ja milliseid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada, samuti esmaabimeetmed. Kemikaali ohutuskaardid peaksid töökeskkonnas asuma kokkulepitud ja kergesti leitavas asukohas, et need oleksid kõigile kiirelt kättesaadavad.