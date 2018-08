Seks ei ole alati nii romantiline kui see näiteks filmidest tundub, kirjutab AskMen. Mõnikord on see kuidagi koordineerimatu ja ebamugav ning et see sujuvamalt läheks, oleks justkui vaja mingit määret. Mõnikord on mees valmis pihta hakkama, aga naine veel kaugeltki mitte. Või siis ei ole naine lihtsalt füüsiliselt suuteline pikaajalise seksi puhul märjana püsima. Probleemi lahendamiseks on mitmeid viise, nagu näiteks ekstralibestatud kondoomid, aga üllatavalt hästi aitab kaasa ka tavalise libesti kasutamine.

Libesti on kiireim, lihtsaim ja ilmselt efektiivseim viis seksi ajal kuivust ja ärritavat hõõrdumist vältida. Ka võimaldab see võtta ette pikemaid seksimaratone ja on isegi abiks mehele eneserahuldamisel. Rääkimata sellest, et anaalseksi puhul on see sisuliselt kohustuslik.

Isegi kui teie meelest on te seksuaalelu päris heas vormis, siis kindlasti tasub siiski kaaluda libesti kasutamise eeliseid. Kähkukad käivadki kähku, pikem seksisessioon kulgeb sujuvalt ja partneril pole pärast vahekorda hõõrdumisest mingit kibedat tunnet.