Oled sa mõnikord trenni tehes mõelnud, et ei tea, mida treener küll sinust arvata võiks? Noh, ega ta tingimata head ei mõtle. TreadmillReviews küsitles enam kui 500 erinevate spordialade treenerit ja 44% neist tunnistas, et on oma kliendi käitumist või väljanägemist enda peas omajagu kritiseerinud. Men’s Health võttis aluseks sama uuringu ning pani kirja rea asju, mida trennijuhendajad oma juhendatavatest arvavad ning mõtlevad – ja mida sina järgmine kord juhtnööre kuulates järgida võiksid. Eriti kui tegu personaaltreeneriga.

Sinu arvates on treener hirmsasti huvitatud sellest, et sa saaksid vinge keha. Teatud määrani ongi. Aga olgem ausad – palka saavad nad nii või naa. Kui sa libastud, siis treener märkab ja kritiseerib seda. Üks eratreener märkis, et ta ei saanud märkamata ja arvustamata jätta seda, et kolm trenni vahele jätnud klient ilmus neljandasse varasemast seitse kilo paksemana.

3. Nende arvates on sotsiaalmeedia sinu jaoks kinnisidee

Kurdad treenerile, et miks ometi ei näe sina välja nagu too vinge fitnessikutt Instagramis? Ära käi talle närvidele. Sotsiaalmeedias nähtu ja näidatu tekitav ebarealistlikke ootusi. Mõned Insta-tegelased demonstreerivad tegelikult operatsioonide abil vormi aetud ihu.

4. Nende arvates oled sa kiunuv väike vingats

Kellelegi ei meeldi vingatsid spordisaalis, eriti mitte treenerile. Kui sa kurdad, et sul pole harjutuse tegemiseks jõudu või õiget tunnet ja sa ignoreerid treeneri nõuandeid, siis süüdista iseennast, kui sa edu ei saavuta.

5. Nende arvates oled vastik laiskvorst

Ole ometi suur poiss ja pane hantlid pärast harjutust raami peale. Pühi rinnaltsurumise pink enda higist puhtaks. See pole treeneri kohustus. Nad pole sinu lapsevanemad ka.

6. Nende arvates on sinu ootused ebarealistlikud

Treener ei suuda mingi nõidusega sinu keha üleöö muuta ega anda sulle kuuspakikõhtu, kui sa peale iga trenni kuuspaki ära jood. Nad on treenerid, mitte maagid. Sinu välimuses mängivad rolli ka su geenid ja füüsiline suutlikkus.

7. Nende arvates sa lehkad

Mehed, ärge unustage deodoranti. Kohtingule sa ju mähkme järgi lehkavana ei lähe, ära mine ka treeneri nina alla.

8. Nende meelest on kohutavalt piinlik, kui sa flirtida üritad

Kui sa ei saa oma naistreenerilt just väga-väga kindlaid signaale (näiteks „Noh, kas sa mind kohvile ka kutsud?“), siis peaksid sajaprotsendiliselt hoiduma talle külgelöömisest. Ta on tööl. Eriti ebamugavalt tunneb ta end siis, kui sa tead, et ta on abielus, aga lööd sellest hoolimata külge.

9. Nad vihkavad seda, kui sa ettekäändeid otsid